Crisi Melavì la Regione istituisce un tavolo tecnico

In risposta alla crisi Melavì, la regione ha deciso di istituire un tavolo tecnico per affrontare l’emergenza e rilanciare il comparto frutticolo della Valtellina. Un passo importante che vede coinvolti gli assessori regionali Beduschi e Sertori, pronti a mettere in campo strategie efficaci e innovative. Questa iniziativa rappresenta una speranza concreta per il settore, che aspira a superare le difficoltà attuali e a ripartire con slancio.

Un tavolo tecnico per affrontare l'emergenza Melavì e rilanciare l'intero comparto frutticolo della Valtellina: è quanto annunciato dagli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo.