Crisi mediorientale e ruolo americano L’intervento di Flavia Giacobbe a TG2 Italia Europa Il video

Nell’incerto scenario mediorientale, le riflessioni di Flavia Giacobbe offrono uno sguardo approfondito sul ruolo degli Stati Uniti e le tensioni tra Iran e Israele. Con una analisi lucida e articolata, la direttrice di Formiche e Airpress ci guida attraverso le complesse dinamiche geopolitiche, svelando le strategie e le opportunità che potrebbero determinare il futuro della regione. Un dibattito cruciale che apre nuovi orizzonti di comprensione.

Il direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe, a TG2 Italia Europa con Marzia Roncacci e Daniele Ruvinetti (Fondazione Leonardo MedOr) su Rai2 interviene sul conflitto in evoluzione tra Iran e Israele e sulla posizione degli Usa. “L’opzione di un intervento Usa a fianco degli israeliani non era la prima opzione. Donald Trump si era speso molto per un accordo sul nucleare con la controparte iraniana. L’attacco di Israele all’Iran, però, ha costretto il presidente a cambiare i suoi piani.”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Crisi mediorientale e ruolo americano. L’intervento di Flavia Giacobbe a TG2 Italia Europa. Il video

