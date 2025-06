Crisi lavoratori Trotta Bus la Lega | L’assessore si dimetta difende l’idifendibile

La crisi di Trotta Bus diventa un simbolo di malgestione e insostenibilità nel trasporto pubblico locale. La Lega di Benevento si schiera a fianco dei lavoratori, sottolineando come l’azienda abbia omesso di versare le quote previdenziali, mettendo a rischio il loro futuro pensionistico. È ora che le istituzioni e l’assessore competente assumano le proprie responsabilità, perché il rispetto delle leggi e dei diritti dei lavoratori non può più essere ignorato.

Il Coordinamento Cittadino della Lega di Benevento esprime solidarietà ai lavoratori della Trotta Bus che gestisce il trasporto pubblico locale. Ancora una volta in dispregio della legge la Trotta Bus continua a non a versare le quote del fondo di previdenza integrativa "PRIAMO" ai lavoratori provocando un danno a coloro che vanno in pensione e non si trovano dette quote: con alcuni lavoratori che sono stati costretti ad intraprendere azione giudiziaria nei confronti di Trotta Bus e nonostante sentenze favorevoli non si vedono ancora riconosciute dette somme. Lo stesso dicasi per la mancata comunicazione, obbligatoria per legge, degli UNIEMENS da parte di Trotta Bus che penalizza i lavoratori ai fini del calcolo dei contributi e della pensione.