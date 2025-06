Crisi in Medio Oriente | Trump valuta attacco all’Iran la tensione è alle stelle

La crisi in Medio Oriente si intensifica: Trump valuta un attacco contro l’Iran, portando la tensione alle stelle. Con il conflitto ormai al suo 621° giorno, le prospettive di una nuova escalation militare sono sempre più concrete. Secondo Axios, l’ex presidente considera seriamente un’azione contro il sito nucleare di Fordow, alimentando un clima di incertezza e preoccupazione globale. Resta aggiornato su questa situazione critica e sui possibili sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri nella regione.

