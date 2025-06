Crisi in Medio Oriente la Cina evacua i connazionali da Teheran

In un contesto di crescente tensione in Medio Oriente, la Cina si mobilita per tutelare i suoi cittadini a Teheran, organizzando la prima evacuazione via terra verso il Turkmenistan. Un gesto che sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza in un'area sempre più instabile. Questa operazione segna un passo concreto nella gestione delle crisi internazionali e solleva interrogativi sulle future strategie di Pechino nella regione.

L’ambasciata cinese in Iran ha organizzato la prima evacuazione di connazionale da Teheran, di fronte al peggioramento della crisi in Medio Oriente. Lo riferiscono i media statali di Pechino, secondo cui l’opzione scelta per il momento è quella «della via del trasporto via terra, per raggiungere il confine con il Turkmenistan». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crisi in Medio Oriente, la Cina evacua i connazionali da Teheran

In questa notizia si parla di: crisi - medio - oriente - teheran

Medio Oriente, decine di morti nei raid israeliani. A Gaza crisi umanitaria - Nel cuore di Gaza, decine di vittime nei raid israeliani evidenziano la drammatica escalation di una crisi umanitaria senza precedenti nella regione del Medio Oriente.

“Da tempo diciamo che la crisi in Medio Oriente ha aperto una breccia nell’Umanità . Dopo l’uccisione, ieri, di tre operatori della Mezzaluna Rossa iraniana a Teheran, quella breccia sembra sempre più diventare uno squarcio”. Così @rosariovalastro, Presiden Vai su X

“Da tempo diciamo che la crisi in Medio Oriente ha aperto una pericolosa breccia nell’Umanità . Dopo l’uccisione, ieri, di tre operatori della Mezzaluna Rossa iraniana a Teheran, quella breccia sembra sempre più diventare uno squarcio”. Lo ha dichiarato Ros Vai su Facebook

Trump potrebbe affiancare Israele: L'Iran si arrenda. Idf: colpiti siti produzione armi - Petraeus: senza intesa i siti nucleari dovranno essere distrutti; Iran-Israele: il diario di martedì 17 giugno; Il quinto giorno di conflitto in Medio Oriente tra Israele e Iran, Trump chiede resa a Teheran: Sappiamo dov'è Khamenei, per ora non lo uccideremo.

Crisi in Medio Oriente, la Cina evacua i connazionali da Teheran - L’ambasciata cinese in Iran ha organizzato la prima evacuazione di connazionale da Teheran , di fronte al peggioramento della crisi in Medio Oriente. Segnala gazzettadelsud.it

G7, Meloni: l’obiettivo è che Teheran non sia una potenza nucleare - Trump lascia il vertice, Teheran condanna le conclusioni. Secondo 41esimoparallelo.it