Crescere giovani di valore dentro e fuori dal campo

un momento di grande ispirazione e condivisione, dove professionisti, giovani e partner si sono uniti per abbracciare una visione comune: formare e valorizzare le nuove generazioni. Con passione e impegno, la serata ha ufficialmente dato il via a un progetto che mira a fare la differenza nel cuore di chi crede nel potenziale dei giovani, creando un impatto duraturo e positivo sulla societĂ . La strada verso il cambiamento comincia qui.

Una serata intensa, partecipata e carica di significato ha segnato l’inizio ufficiale del percorso della Fondazione E80 Group, ente filantropico appena costituito da E80 Group e giĂ al centro di un importante progetto di impatto sociale: “Crescere giovani di valore, dentro e fuori dal campo”. La Charity Dinner, tenutasi sabato 7 giugno presso la suggestiva Villa Tacoli di Albinea – dimora storica e oggi sede della Fondazione – ha rappresentato non solo un momento conviviale, ma soprattutto un’occasione concreta per tradurre valori in azione, dando voce ad una visione chiara e condivisa: costruire, attraverso lo sport, percorsi educativi e inclusivi per bambini e ragazzi, in particolare per coloro che vivono in contesti di fragilitĂ economica, sociale o relazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - «Crescere giovani di valore, dentro e fuori dal campo»

