cresce la raccolta differenziata a nocera i nuovi dati da gennaio a maggio

Risultati che confermano l’impegno della comunità nocerina verso un ambiente più pulito e sostenibile. Da gennaio a maggio 2025, la raccolta differenziata ha raggiunto il 62,23%, testimoniando una crescita costante e un nuovo traguardo per la città. Questa dinamica positiva è il risultato di un crescente senso civico e di politiche mirate. Un passo importante verso un futuro più verde, che invita tutti a continuare su questa strada virtuosa.

Nel periodo gennaio - maggio 2025 la percentuale della raccolta differenziata a Nocera Inferiore si attesta intorno al 62,23 %, a conferma del trend positivo che ha caratterizzato il 2025 fin dai primi mesi. Lo ha detto il sindaco Paolo De Maio.

