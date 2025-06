Cremona malore in piscina | gravissimo bimbo di 10 anni

Una giornata drammatica a Torre de Picenardi, dove un bambino di appena 10 anni ha avuto un grave malore in piscina e ora lotta tra la vita e la morte. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale, le sue condizioni sono critiche. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un miracolo. Nei prossimi aggiornamenti, seguiranno dettagli sulla vicenda e gli sviluppi delle indagini.

È stato trasportato all'ospedale in elicottero, e in condizioni gravissime, un bambino di dieci anni che nel primo pomeriggio di oggi si è sentito male in piscina a Torre de Picenardi, in provincia di Cremona. Era nell'impianto sportivo dalla mattinata, con il fratello, la sorella e gli altri ragazzi del Grest parrocchiale di Canneto sull'Oglio quando, subito dopo pranzo, è stato colto da un malore. Immediato l'intervento e l'allarme lanciato da bagnini e gestori. Al ragazzino, recuperato in acqua, è stato praticato il massaggio cardiaco ed è poi stato usato il defibrillatore a bordo vasca. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cremona, malore in piscina: gravissimo bimbo di 10 anni

In questa notizia si parla di: cremona - malore - piscina - anni

18/8/24 Simone Moro 27 malore alla guida 18/8/24 Edoardo Zamperoni 22 trovato morto dal padre, si tratterebbe di un malore Asolo 18/8/24 Luca Ucci 33 malore al bar Rocca San Giovanni 18/8/24 Roberto Sirocchi 34 trovato morto in casa Ascoli, era papà di Vai su Facebook

Cremona, malore in piscina: gravissimo bimbo di 10 anni; Torre de' Picenardi, malore in piscina per un ragazzino del Grest di Canneto: sul posto elisoccorso e ambulanze. Subito soccorso dai bagnini, è in gravi condizioni; Si sente male mentre è in piscina con il centro estivo: gravissimo un bimbo di 10 anni.

Malore in piscina nel Cremonese, soccorso con il defibrillatore: gravissimo un bimbo di 10 anni - È stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in elicottero, e in condizioni gravissime, un bambino di dieci anni che nel primo pomeriggio di oggi si è sentito male in piscina a Torre de Picena ... Si legge su gazzettadiparma.it

Cremona, bambino di 10 anni si sente male in piscina durante il Grest: rianimato con il defibrillatore, è gravissimo - Il piccolo si trovava nell'impianto sportivo di Torre de' Picenardi fin dalla mattina, con il fratello, la sorella e gli altri ragazzi del Grest parrocchiale di Canneto sull'Oglio. Secondo milano.corriere.it