Cremona | bimbo di 10 anni sta male in piscina soccorso con il defibrillatore È gravissimo

Una domenica di paura a Torre de Picenardi, dove un bambino di 10 anni ha rischiato la vita dopo un grave malore in piscina. Soccorso tempestivamente con un defibrillatore, le sue condizioni sono apparse gravissime. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un miracolo e in una pronta ripresa del piccolo. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa vicenda che ha sconvolto tutta la zona.

Torre de Picenardi, 18 giugno 2025 – Una comunità con il fiato sospeso per la sorte di un bambino di 10 anni, vittima di un malore nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno, nella piscina comunale di via dello Sport, a Torre de Picenardi. Il ragazzino era nell’impianto sportivo dalla mattinata, con il fratello, la sorella e gli altri ragazzi del Grest parrocchiale di Canneto sull'Oglio ed è stato colto da malore subito dopo pranzo, intorno alle 14. Non si sa se il bimbo, quando si è sentito male, fosse in acqua o meno. Immediato l'intervento e l'allarme lanciato da bagnini e gestori. Al ragazzino, recuperato in acqua, è stato praticato il massaggio cardiaco ed è poi stato usato il defibrillatore a bordo vasca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona: bimbo di 10 anni sta male in piscina, soccorso con il defibrillatore. È gravissimo

