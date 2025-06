Credeva di avere un cancro ma la diagnosi era sbagliata | due cliniche costrette a pagarle un risarcimento

Una diagnosi sbagliata può cambiare la vita in un istante. La giovane odontoiatra e food blogger Anna Gumirato, dopo aver vissuto l’angoscia di una presunta malattia grave, ha scoperto che si trattava di un errore medico. Ora, le cliniche private sono state condannate a risarcirla per danno morale, ma ciò solleva ancora più domande sulla sicurezza e responsabilità nel settore sanitario. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che mette in discussione fiducia e competenza.

Credeva di avere un cancro, ma la diagnosi era sbagliata: due cliniche costrette a pagarle un risarcimento.

