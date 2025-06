Crack nascosto sotto ai cofani della auto sangue in strada e rifiuti abbandonati per giorni | ecco cosa vedo dalle finestre di via Palermo

Dalle finestre di via Palermo160 emerge un quadro inquietante: auto con sangue sui cofani, rifiuti abbandonati e situazioni di degrado che minacciano la sicurezza e la qualità della vita dei residenti. Spaccio, prostituzione e risse sono all’ordine del giorno, creando un ambiente insicuro e degradato. È ora di agire per riportare dignità e sicurezza nel nostro quartiere, perché nessuno merita di vivere in questo stato di incuria e paura.

Spaccio, prostituzione, risse con bottiglie rotte - che a volte lasciano macchie di sangue sulle auto parcheggiate - rifiuti lasciati in strada per giorni, vetri a terra che rischiano di forare gli pneumatici dei veicoli. Dosi di droga nascoste sotto al cofano delle auto dei residenti.

