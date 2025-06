Cover the Top | la rassegna a Ostia

Cover The Top sbarca sul litorale romano, portando un’energia travolgente tra le icone del rock e oltre. Un evento imperdibile che celebra le leggende immortali di ogni decennio, da Chicago a Soft Machine, fino a The Animals. Un’occasione unica per rivivere la storia della musica internazionale e incontrare le protagoniste di questa stagione musicale senza tempo. Non perdere questa straordinaria rassegna multi-generazionale: il palco è pronto a stupirti!

Cover The Top sbarca sul litorale romano con le leggende immortali del rock e non solo. Una rassegna multi-generazionale con protagoniste le icone di ogni decade. Un’occasione unica per ammirare band che hanno fatto la storia della musica internazionale come i Chicago, capitanati dall’iconico batterista fondatore Danny Seraphine, i Soft Machine padri fondatori della scena psichedelica di Canterbury dalla fine degli anni ’60, ma anche The Animals III, super-band formata da Steve Hutchinson, il tastierista più longevo per attività all’interno della formazione nota a a tutto il mondo per la hit The House Of The Rising Sun. 🔗 Leggi su Funweek.it

