Costiera amalfitana presi i ladri di biciclette elettriche

Una serie di furti di biciclette elettriche ha scosso la Costiera Amalfitana, colpendo i comuni di Maiori, Minori e Positano durante le calde notti estive. Due uomini, Angiolini Ferdinando e Flagiello Carmine, sono stati fermati e ora affrontano misure restrittive, tra cui arresti domiciliari e obblighi di dimora. Scopriamo come si è arrivati a questa svolta nella lotta contro il crimine locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono  considerati gli autori di furti avvenuti nei comuni di Maiori, Minori e Positano, dove nei mesi di giugno luglio, agosto hanno rubato in diverse occasioni e sempre di notte bici elettriche. Si tratta di Angiolini Ferdinando e Flagiello Carmine, rispettivamente destinatari della misura degli arresti domiciliari e dell'obbligo di dimora. Agli stessi sono stati contestati i reati di furto, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione. Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal GIP ma suscettibile di diverse valutazioni nelle fasi successive del giudizio, gli stessi avrebbero anche asportato pezzi di carrozzeria da vetture parcheggiate sulla strada.

In questa notizia si parla di: elettriche - costiera - amalfitana - presi

