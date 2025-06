cosimo panzetta nuovo arcivescovo di lecce succede al dimissionario michele seccia

Un nuovo capitolo si apre per la diocesi di Lecce: Cosimo Panzetta assume il ruolo di arcivescovo, portando con sé una visione fresca e un impegno rinnovato. Dopo quasi tre decenni di guida spirituale, Michele Seccia ha lasciato il suo incarico, aprendo la strada a un leadership che promette di rafforzare il legame tra fede e comunità. La cerimonia di insediamento di Panzetta segna un momento di grande attesa e speranza per i fedeli salentini.

Mons. Michele Seccia non è più l'arcivescovo di Lecce. In cattedrale, a mezzogiorno, il presule ha comunicato che Papa Leone XIV ha accettato nell'udienza privata del 16 giugno le sue dimissioni presentate lo scorso 25 maggio attraverso una lettera riservata inviata allo stesso Sommo Pontefice. Il vescovo, sulla soglia dei 30 anni di episcopato, ha convocato in cattedrale l'intera comunità diocesana, dopo aver recitato l'Angelus, ha dato lettura della comunicazione giunta nelle scorse ore dalla Nunziatura Apostolica in Italia. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, finora Arcivescovo coadiutore con nomina di Papa Francesco del 28 agosto 2024, gli succede da oggi come nuovo Arcivescovo Metropolita di Lecce.