Così video e social erodono il consumo tradizionale di notizie | i chatbot e le news generate dall’Ai

Nel panorama in rapido mutamento dell'informazione, video e social stanno rivoluzionando il consumo di notizie, mentre chatbot e AI trasformano la produzione e distribuzione delle news. Tra conflitti globali e sfide politiche, il Digital News Report 2025 del Reuters Institute svela come i ruoli nel settore si stiano ridefinendo. È un momento cruciale per capire le nuove dinamiche dell’informazione, in cui tutto sta cambiando rapidamente e in modo sorprendente.

Dai conflitti alla politica internazionale, il modo in cui le notizie vengono prodotte, distribuite e fruite sono lo specchio delle sfide del mondo di oggi. E con alle spalle un 2024 costellato di e lezioni chiave (vedi Trump) e la crisi geopolitica in Ucraina e Medio Oriente, il Reuters Institute ha pubblicato il Digital News Report 2025 che traccia i nuovi scenari dell’altro mondo, quello dell’informazione, in cui ruoli si stanno riscrivendo. Il consumo tradizionale di notizie, TV e giornali, ha continuato a subire un’erosione a vantaggio delle piattaforme video e Social, così che l’informazione è diventata sempre più un ecosistema alternativo e frammentato in cui i protagonisti sono gli Youtuber e i podcaster, e dove per la prima volta a fare il loro ingresso sono i chatbot come fonti di news generate dall’intelligenza artificiale, soprattutto per i giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Così video e social erodono il “consumo” tradizionale di notizie: i chatbot e le news generate dall’Ai

