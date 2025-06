Così Sugar suona la carica | Ancona stiamo arrivando Sarà una festa per tutti voi

pronto a regalare un’esperienza unica e indimenticabile, capace di emozionare ogni ascoltatore. Domani sera all’Stadio del Conero, sarà una notte di musica e magia che resterà nel cuore di tutti voi, perché Zucchero sa come accendere l’energia e creare un’atmosfera speciale. Preparatevi a vivere un concerto straordinario, dove ogni nota sarà un abbraccio musicale!

Come sarà il concerto di domani sera allo Stadio del Conero? Beh, a rivelare qualcosa è lo stesso Zucchero, per cui ci si può fidare. Riguardo alla scaletta, il cantuatore dichiara: "Farò il repertorio con le hit che tutti vogliono sentire, ma ogni sera posso permettermi di cambiare qualcosa, in base all’atmosfera che si crea. La scaletta vera e propria la decidiamo poco prima di salire sul palco". L’artista tiene a sottolineare che "sono rimasto uno dei pochi a suonare tutto dal vivo. Ho una band ampia e collaudata che mi segue in tour da tantissimi anni, tutti grandi professionisti. Mi conoscono da una vita, non abbiamo nemmeno bisogno di provare: sanno fare le cose alla vecchia maniera, in modo estemporaneo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it