Così il Canada può aiutare gli Usa nella corsa alle terre rare

La corsa alle terre rare sta diventando una partita strategica tra le grandi potenze. Gli Stati Uniti, desiderosi di ridurre la dipendenza dalla Cina, puntano sul possibile supporto del Canada, un alleato chiave nella sicurezza delle risorse critiche. Mentre Washington e Ottawa negoziano i dazi e si confrontano al G7, il ruolo del Canada potrebbe rivelarsi decisivo per garantire un vantaggio competitivo agli USA e cambiare gli equilibri globali delle materie prime.

Una carta canadese per gli Stati Uniti. La corsa per le terre rare sta entrando nel vivo, con gli Usa decisi a non lasciare che la Cina, già oggi i possesso del 70% dei minerali critici sparsi nel mondo, non faccia il sold out. E il Canada può essere l’asso nella manica. Nei giorni in cui Washington e Ottawa tentano di nuovo la strada per l’intesa sui dazi, anche in seno al G7 che proprio alle pendici delle Rock Mountains canadesi è andato in scena in questi giorni, un think tank autorevole come il Center for strategic and international studies ha lanciato un amo alla Casa Bianca. “I recenti controlli sulle esportazioni da parte della Cina (in risposta ai dazi americani, ndr ), in particolare di materie provenienti dalle terre rare, hanno lasciato le aziende occidentali in difficoltà , con alcune che avrebbero preso in considerazione la possibilità di trasferire parti della produzione in Cina solo per avere accesso ai minerali. 🔗 Leggi su Formiche.net