Cos’è la leucemia mieloide che ha colpito Polonara

La leucemia mieloide, una sfida difficile ma non insormontabile, ha recentemente colpito Polonara. Se riconosciuta tempestivamente, questa forma di cancro del sangue può essere affrontata con farmaci sempre più innovativi e potenti. Scopri come si manifesta, quali sono le due tipologie principali e come la scienza sta facendo passi da gigante nella lotta contro questa malattia. La speranza, infatti, risiede nella diagnosi precoce e nelle nuove terapie.

Virtus choc, Polonara ricoverato all’ospedale Sant’Orsola Malpighi: “Leucemia mieloide” - Una tegola pesantissima per il mondo dello sport e per i suoi tanti fan: Achille Polonara, stella del basket italiano, è stato ricoverato con una diagnosi di leucemia mieloide.

Onore alla Virtus Bologna, Campione d’Italia. Ma l’applauso più grande va a chi sta lottando la partita più importante. Achille Polonara, colpito dalla leucemia mieloide, non era sul parquet… Ma era lì. In ogni sguardo, in ogni corsa, in ogni canestro. E prima di Vai su Facebook

La Virtus Bologna ha appena vinto il suo diciassettesimo scudetto e arrivati negli spogliatoi i giocatori hanno subito videochiamato il compagno di squadra Achille Polonara colpito da leucemia mieloide a cui hanno dedicato questo scudetto. Emozionante. ? Vai su X

