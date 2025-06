Cos' è Gbu-57 l' unica arma capace di distruggere i bunker nucleari in Iran Ed è in mano agli Stati Uniti

La GBU-57, un'arma sofisticata e letale, rappresenta l'ultima frontiera della tecnologia militare. Con la capacità di penetrare i bunker nucleari più protetti, questa bomba potrebbe cambiare le sorti di conflitti cruciali in Medio Oriente. Israele ne sollecita l’impiego, ma la decisione spetta al presidente USA, Trump, che si trova di fronte a una scelta che potrebbe portare l’intero mondo sull’orlo della guerra. La tensione cresce, e il destino si gioca in pochi istanti.

La GBU-57 è l’unica arma non nucleare in grado di penetrare il sito nucleare superprotetto di Fordow. Israele ne chiede da giorni l’impiego, ma resta da capire se il presidente americano Trump sceglierà di autorizzarne l’uso e quindi di entrare in guerra. 🔗 Leggi su Wired.it