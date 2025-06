Cosa vuol dire SOS? Il significato è preciso e anche il Titanic ha un ruolo

Scopri il vero significato di SOS e il suo ruolo nel salvataggio in mare, incluso il famoso incidente del Titanic. Spesso frainteso come acronimo, SOS è un semplice ma potente codice Morse che ha fatto la storia delle emergenze. Ma cosa significa davvero il numero 232? E perché questa sigla ha avuto un impatto così grande? La risposta ti sorprenderà e ti darà una nuova prospettiva sulla sua importanza universale.

La sigla SOS è universalmente riconosciuta come un segnale di richiesta di aiuto, ma il suo significato e la sua origine sono spesso fraintesi. Utilizzata in situazioni di emergenza, SOS è un codice Morse che ha salvato innumerevoli vite, grazie alla sua semplicitĂ e riconoscibilitĂ . Contrariamente a quanto si crede, SOS non è un acronimo, come “Save Our Souls” o “Save Our Ship”. Secondo la International Telecommunication Union, SOS fu scelto nel 1906 durante la Conferenza Radiotelegrafica Internazionale di Berlino per la sua semplicitĂ in codice Morse: tre punti (· · ·), tre linee (— — —), tre punti (· · ·). 🔗 Leggi su Cultweb.it