Cosa pensano gli americani di un possibile attacco all’Iran

L’atmosfera tra gli americani si fa sempre più tesa e divisa sull’eventualità di un attacco all’Iran. Tra interventisti e isolazionisti, il dibattito si infiamma, mentre le opinioni pubbliche cercano di orientarsi tra sicurezza globale e pacifismo. La questione diventa un fulcro di politica interna, con figure come Marjorie Taylor Greene che condannano le guerre. Ma qual è davvero il sentiment degli americani su questa delicata crisi internazionale?

La possibilità, sempre più concreta, di un intervento Usa contro l’ Iran agita il Partito repubblicano americano, diviso tra interventisti e “isolazionisti”. «Chiunque sbavi affinché gli Stati Uniti entrino nella guerra tra Israele-Iran non è America FirstMaga», ha twittato martedì la deputata Gop Marjorie Taylor Greene. «Desiderare la morte di innocenti è disgustoso. Siamo stanchi delle guerre all’estero. Tutte». Dura la risposta del senatore Lindsey Graham, che l’ha accusata di non comprendere il fatto che l’Iran sia «una teocrazia religiosa», pronta a usare «un’ arma nucleare per uccidere tutti gli ebrei »: «Sono una minaccia per noi e per lo Stato di Israele. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cosa pensano gli americani di un possibile attacco all’Iran

In questa notizia si parla di: iran - cosa - pensano - americani

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

.@paolomieli: "Il Tehran Times parla del successo di un missile iraniano e dice che l'Iran è pronto ad una risposta veloce e devastante. A cosa? I giornali danno grande enfasi al fatto che gli americani stanno ritirando i militari dell'Iraq e la Gran Bretagna ritira l Vai su X

(Adnkronos) - Il presidente americano Donald Trump non intende sottoscrivere la dichiarazione in preparazione al G7 in Canada sul conflitto tra Israele e Iran. Ad affermarlo è CbsNews citando funzionari americani. La bozza di documento prevede il monitora Vai su Facebook

Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare»; Cosa pensano gli americani di un possibile attacco all’Iran; «Trump sta seriamente valutando di attaccare l'Iran».

Riformisti, pasdaran o crollo: Teheran e l’incognita del futuro in Iran. Cosa può succedere - Sotto i colpi di Netanyahu sono caduti quasi tutti, mancano Yemen, Iraq e soprattutto la «testa del serpente». Segnala msn.com

America pronta alla guerra, Trump avverte l'Iran: il cambio di strategia e l'ultimatum finale. Cosa sta succedendo - In queste settimane, il presidente degli Stati Uniti ha cercato in tutti i modi di accelerare sul negoziato per il programma ... ilmessaggero.it scrive