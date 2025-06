Cosa ha fatto il governo italiano per cercare di scoraggiare Israele ad attaccare Gaza? Gentile Signora se mi fa parlare… | scontro tra Berlinguer e Tajani a È sempre CartaBianca

Il dibattito sulla questione israelo-palestinese infiamma il palinsesto televisivo italiano, tra scontri ideologici e politici. Ieri sera, Bianca Berlinguer e Antonio Tajani si sono confrontati duramente su Rete 4, discutendo delle azioni del governo italiano in risposta alle tensioni nel Medio Oriente. Ma cosa ha fatto concretamente l’Italia per cercare di scoraggiare un attacco di Israele a Gaza? Scopriamolo insieme, analizzando le strategie e le posizioni ufficiali adottate.

Un duro botta e risposta. Un confronto acceso tra Bianca Berlinguer e Antonio Tajani è andato in onda ieri sera su Rete 4. Il ministro degli Esteri è stato ospite a “ È sempre CartaBianca ” per parlare del conflitto in Medio Oriente e soprattutto dell’attacco di Israele all’Iran: “È ovvio che Israele è un Paese che ha una ferita indelebile, ha 6 milioni di ebrei trucidati, messi nei forni crematori, assassinati durante la Seconda Guerra Mondiale”, le parole del leader di Forza Italia. La giornalista è intervenuta per ricordare che lo sterminio è responsabilità di fascisti e nazisti: “ II Medio Oriente non c’entra “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: israele - parlare - cosa - fatto

De Pascale torna a parlare di Israele: "Come è possibile che il governo non faccia nulla?" | VIDEO - Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, torna a parlare di Israele durante la trasmissione Piazzapulita, sollevando una domanda che scuote l’opinione pubblica: come sia possibile che il governo italiano non intervenga.

I timori di Kyiv, che va al G7 per parlare di prezzo del petrolio. L'attacco di Israele all'Iran ha fatto impennare i prezzi del petrolio e questo è un problema per l'Ucraina. Di Kristina Berdynskykh Vai su X

I timori di Kyiv, che va al G7 per parlare di prezzo del petrolio. L'attacco di Israele all'Iran ha fatto impennare i prezzi del petrolio e questo è un problema per l'Ucraina. Di Kristina Berdynskykh Vai su Facebook

Tensione in diretta tra Berlinguer e Tajani che difende Israele: Non accetto lezioni, se vuole me ne vado; Nell'attacco all'Iran, Israele ha messo sulla bilancia i rischi; De Pascale torna a parlare di Israele: Come è possibile che il governo non faccia nulla? | VIDEO.

Israele-Iran, cosa farà Trump? Dalla bomba bunker buster alla strategia del «madman»: così il tycoon può cambiare la guerra - I messaggi contrastanti, ambigui, i soliti attacchi agli alleati con cui Donald Trump ha lasciato in anticipo il G7 in Canada, hanno l'effetto, ... Si legge su msn.com

Com’è andato il G7 in Canada e cosa ha detto Meloni su Iran, Israele e dazi - Un vertice “particolarmente importante e complesso”, lo ha definito Meloni. Secondo fanpage.it