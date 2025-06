Cosa fare oggi Bologna | gli eventi di mercoledì 18 giugno 2025

Se vivi a Bologna o la stai visitando, mercoledì 18 giugno promette una serata all’insegna della cultura e del divertimento. Tra proiezioni cinematografiche, incontri con registi e party coinvolgenti, la città si anima sotto le Due Torri per offrire esperienze indimenticabili. Prepara il cuore e la mente: scopri gli eventi di oggi e lasciati catturare dall’energia vibrante di Bologna!

Bologna, 18 giugno 2025 - Si prospetta un mercoledì scoppiettante per l’agenda culturale bolognese, grazie a una lunga lista di appuntamenti che dipingono la giornata sotto le Due Torri. Ecco quali. Alle 21, Porta Pratello propone la visione di Romina, presentato da un talk introduttivo con i registi Michael Petrolini e Valerio Lo Muzio. Ancora alle 21, il parco della Montagnola, per Montagnola Republic, consiglia due format party nella stessa sera: Apegaya e Cantando sotto la doccia. Sempre alle 21, The KVB infiammano il palco del BOtanique ai giardini di Filippo Re. Un altro appuntamento alle 21: a Villa Pallavicini, per LIBeRI, Agnese Pini intervista Ernesto Maria Ruffini, in dialogo su Più uno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it