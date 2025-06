Cosa fa oggi Byron Moreno l’arbitro scandaloso di Italia-Corea del Sud ai Mondiali di calcio 2002

Oggi Byron Moreno, l’arbitro controverso di Italia-Corea del Sud 2002, si sarebbe reinventato come conduttore radiofonico. Dopo anni di vicissitudini, tra scandali e polemiche, si dice che gestisca il programma sportivo "El Pito de Byron". Un percorso sorprendente, che dimostra come anche le figure più controverse possano trovare una seconda chance nel mondo dello spettacolo. Ma cosa lo aspetta ora?

Italia-Corea del Sud, ottavo di finale dei mondiali di Corea e Giappone del 18 giugno 2002 è passata alla storia per il famigerato arbitraggio di Byron Moreno. Forse la giacchetta nera più odiata dai tifosi italiani. Che dopo una vita a dir poco avventurosa, segnata anche da un arresto per droga nel 2011, per traffico di eroina, ora alcune fonti sostengono che farebbe il conduttore radiofonico di un programma sportivo, El Pito de Byron, il fischietto di Byron, in cui discute di errori arbitrali e racconta episodi della sua vita. Inoltre, dirige un’accademia per giovani arbitri, contribuendo alla formazione di nuovi fischietti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cosa fa oggi Byron Moreno, l’arbitro “scandaloso” di Italia-Corea del Sud ai Mondiali di calcio 2002

