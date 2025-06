Cosa c' è dietro alla separazione tra Florent Ghisolfi e la Roma

La notizia della separazione tra Florent Ghisolfi e la Roma ha sconvolto il mondo del calcio, arrivando in un momento chiave per il club. Mentre si attendevano dettagli sui futuri progetti societari e le strategie di mercato, questa decisione ha aperto un capitolo di incertezza e speculazioni. Ma cosa si cela davvero dietro a questa scelta? Scopriamo insieme i retroscena e le implicazioni di questa sorprendente separazione.

La notizia della separazione tra la Roma e Florent Ghisolfi è iniziata a circolare alla vigilia della conferenza di presentazione di Gian Piero Gasperini. E così nel giorno in cui avrebbe dovuto prendere ufficialmente il via un progetto in cui i ruoli societari sarebbero stati finalmente delineati, a Roma è tornata a scendere una nebbia di confusione. Come mai il direttore sportivo della Roma aveva deciso di andarsene? E chi sarebbe arrivato adesso? Claudio Ranieri, il cui ruolo aveva impedito solo pochi giorni prima di far crollare il palazzo ancora prima di gettare le fondamenta, rifiutando il ruolo di commissario tecnico della Nazionale, ha preferito non rispondere a questi interrogativi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com