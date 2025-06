cortona culla internazionale della musica classica giovane

Cortona si conferma come la culla internazionale della musica classica giovane, un crocevia di talento e innovazione che ogni anno affascina appassionati e musicisti da tutto il mondo. Con eventi di calibro come il NUME Festival & Academy 2025 e i prestigiosi concerti al Teatro Signorelli, la città si prepara a vivere momenti indimenticabili di arte e cultura. E l’attesa cresce: il futuro della musica è qui e ora, pronto a stupirci.

Arezzo, 18 giugno 2025 – In attesa dell’arrivo delle star internazionali al NUME Festival & Academy 2025 e del primo imperdibile concerto del Festival “GIDON KREMER” in programma il 25 giugno al Teatro Signorelli - sul palco il violinista lettone Premo Nobel delle Arti insieme ai musicisti d’eccezione Enrico Pace, Andreas Brantelid, Ettore Causa e Madara P?tersone; ma poi grande attesa anche per il concerto del grandissimo Steven Isserlis - giĂ dal prossimo lunedì 23 giugno Cortona si trasformerĂ in un centro pulsante di creativitĂ e talento, attentissima ai giovani - artisti e pubblico - con le punte di diamante della nuova generazione della musica classica internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it