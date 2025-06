Corteo pro Gaza a Bari arrestato ventenne | è tra le prime applicazioni del Decreto Sicurezza

Un corteo pro Gaza a Bari si trasforma in un episodio di tensione, con un giovane di 20 anni arrestato e messo ai domiciliari dopo la manifestazione del 14 giugno. L’accusa? Lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, a seguito del lancio di un fumogeno che aveva ferito due agenti. La vicenda evidenzia le delicate sfide tra diritto alla protesta e sicurezza pubblica, lasciando aperta una riflessione importante sulla libertà di espressione e le conseguenze legali.

Il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari dopo la manifestazione del 14 giugno, durante la quale era stato lanciato un fumogeno che aveva ferito due agenti: le accuse sono di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La giudice ha convalidato ma non ha. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Corteo pro Gaza, a Bari arrestato ventenne: è tra le prime applicazioni del Decreto Sicurezza

In questa notizia si parla di: corteo - gaza - bari - arrestato

Solidarietà al popolo palestinese di Gaza e di tutta la Palestina: corteo a Brindisi - Sabato 17 maggio, Brindisi ospiterà un corteo provinciale per esprimere solidarietà al popolo palestinese di Gaza e di tutta la Palestina.

“Che cosa è cambiato per Gaza con l’inizio della guerra tra Israele e Iran? A livello mediatico tutto, ma per chi vive qui niente, tutti continuano a... Vai su Facebook

Corteo pro Gaza, a Bari arrestato ventenne: è la prima applicazione in città del Decreto Sicurezza; Giornata internazionale dello Yoga: il 21 giugno sessione gratuita ai giardini di Castel Sant’Angelo; 'Cento passi per Gaza': un corteo contro il massacro e per chiedere pace.

Corteo pro Gaza, a Bari arrestato ventenne: è la prima applicazione in città del Decreto Sicurezza - Il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari dopo la manifestazione improvvisata lo scorso sabato, durante la quale era stato lanciato un fumogeno che ... bari.repubblica.it scrive

Lesioni a due agenti durante manifestazione pro Palestina a Bari: 21enne arrestato, applicato nuovo decreto sicurezza - Il giovane è stato rimesso in libertà dopo 48 ore: rispondeva di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e lancio di fumogeni ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it