Corteo pro Gaza a Bari arrestato ventenne | è la prima applicazione in città del Decreto Sicurezza

Un corteo pro Gaza a Bari si trasforma in un episodio di tensione e intervento delle forze dell'ordine. Un giovane di 20 anni è stato arrestato e poi sottoposto agli arresti domiciliari, segnando la prima applicazione del nuovo decreto sicurezza nella città . L'episodio, nato da una manifestazione improvvisata, ha sollevato questioni sulla gestione delle proteste e sui rischi legati alla violenza. La vicenda prosegue con sviluppi ancora da chiarire.

Il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari dopo la manifestazione improvvisata lo scorso sabato, durante la quale era stato lanciato un fumogeno che aveva ferito due agenti: le accuse sono di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La giudice ha poi revocato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Corteo pro Gaza, a Bari arrestato ventenne: è la prima applicazione in città del Decreto Sicurezza

In questa notizia si parla di: corteo - gaza - bari - arrestato

