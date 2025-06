Corteo e panchina per Gentiana L’abbraccio della comunità ai figli

Una serata di solidarietà e riflessione ha unito la comunità di Tolentino in un gesto di profonda vicinanza e impegno contro la violenza di genere. Più di mille cittadini, giovani e adulti, hanno partecipato al corteo e alla panchina in ricordo di Gentiana Kopili, vittima di un tragico femminicidio. Un momento che ha acceso i cuori e rafforzato la lotta per una società più sicura e rispettosa.

Tolentino (Macerata), 18 giugno 2025 – Nel ricordo di Gentiana. Più di un migliaio di persone di ogni età ieri sera hanno partecipato alla manifestazione contro la violenza sulle donne, a Tolentino, promossa dal sindaco Mauro Sclavi e dall’amministrazione comunale, d’intesa con i capigruppo consiliari. Un corteo per sensibilizzare l’opinione pubblica dopo il femminicidio di sabato scorso, in viale Benadduci, quando la 45enne Gentiana Kopili è stata uccisa a coltellate dall’ex marito 55enne Nikollaq Hudhra. Quest’ultimo aveva preso a calci il corpo ormai esanime aspettando, seduto su una panchina, che arrivassero le forze dell’ordine, davanti ai passanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corteo e panchina per Gentiana. L’abbraccio della comunità ai figli

