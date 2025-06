Corteo di 150 persone in marcia dalle Colonne | Un mondo senza galere

Un corteo di 150 persone ha invaso le strade di Milano, portando con sé un messaggio di libertà e resistenza: "Contro il 41-bis. Per un mondo senza galere." Con uno striscione che campeggia fiero, i manifestanti hanno marciato dall’iconica piazza XXIV Maggio fino alla basilica di San Lorenzo, alzando la voce contro le condanne degli anarchici e chiedendo giustizia e solidarietà per tutti. La loro determinazione riempie le strade di speranza e rivoluzione.

"Contro il 41-bis. Per un mondo senza galere. Libertà per tutti e tutte". Questo striscione ha aperto il corteo dei manifestanti ieri sera, che dalle Colonne di San Lorenzo verso via Gola hanno protestato contro le sentenze di condanna emesse al mattino dal tribunale di Milano nei confronti di 10 anarchici. Circa 150 persone si sono radunate alle 18.30 in piazza XXIV Maggio per poi spostarsi verso la basilica. Alle 20, in marcia. Con attorno le forze di polizia a monitorare la folla. Ed è stato il secondo presidio organizzato in giornata in solidarietà con gli imputati, accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamento e travisamento che sono stati condannati a pene da un anno e sei mesi a quattro anni e sette mesi di reclusione, per i disordini che si sono verificati durante il corteo dell’11 febbraio 2023 a sostegno di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corteo di 150 persone in marcia dalle Colonne: "Un mondo senza galere"

In questa notizia si parla di: corteo - persone - marcia - colonne

L'ultimo giorno di Gaza: oltre 300 persone al corteo performance per le vie del centro - Sabato 24 maggio, oltre 300 persone hanno preso parte a "L'Ultimo Giorno di Gaza", una corteo-performance che ha attraversato le vie di Reggio Calabria.

Corteo di 150 persone in marcia dalle Colonne: Un mondo senza galere; Giornata della Pace: in 3.000 marciano a Genova contro le guerre; “A Rho la mafia c’è, ma c’è Rho contro la mafia”. Centinaia di studenti in corteo nel nome della legalità.

Corteo di 150 persone in marcia dalle Colonne: "Un mondo senza galere" - Questo striscione ha aperto il corteo ... Da msn.com

Corteo per Ilaria Salis a Milano, in trecento dalle Colonne a via Gola: “Né prigione né estradizione”. Bomba carta verso le forze dell’ordine - Il corteo, circa 300 persone, è partito alle 19 dalle Colonne e ha percorso corso di Porta Ticinese bloccando per diversi minuti il traffico in piazza XXIV Maggio. Lo riporta milano.repubblica.it