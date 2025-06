Corso Garibaldi e La Marcia dei 1000 calici

Corso Garibaldi si anima con la marcia dei 1000 calici, un evento unico che unisce gusto, cultura e tradizione. Con l’arrivo di giugno, prende il via la sesta edizione di "Strade ad alto contenuto di cultura", un’occasione imperdibile per scoprire il cuore pulsante di questo quartiere vibrante, dove storia e modernità si incontrano in un percorso ricco di emozioni e sorprese. Un evento da non perdere per vivere un’esperienza autentica e coinvolgente.

Con l’arrivo del mese di giugno entra nel vivo "Strade ad alto contenuto di cultura", rassegna di eventi socio-culturali che caratterizza la sesta edizione del progetto "Corso Garibaldi District". Un insieme di manifestazioni volte alla promozione del territorio e in particolare del quartiere di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Corso Garibaldi e "La Marcia dei 1000 calici"

