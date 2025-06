Corso di lingue in Italia online il bando 2025 Domande dal 22 luglio al 2 settembre

Se sogni di perfezionare le tue competenze linguistiche in Italia nel 2025, questa è la tua occasione. Il bando per il Corso di lingue in Italia 2025, rivolto ai figli dei lavoratori e pensionati della Pubblica Amministrazione, è stato pubblicato dall’Inps. Le domande sono aperte dal 22 luglio al 2 settembre: non perdere questa opportunità unica per arricchire il tuo futuro e quello della tua famiglia.

È stato pubblicato sul sito dell'Inps il bando del concorso Corso di lingue in Italia 2025, rivolto ai figli dei lavoratori e pensionati della Pubblica Amministrazione aderenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

