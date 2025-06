Corso di interpretazione dei sogni a Bore

Scopri il misterioso mondo dei sogni e svela i loro segreti partecipando al corso di interpretazione a Bore! Sabato 28 giugno 2025, unisciti alla sessione di onirologia di primo livello, che combina teoria e pratica in un percorso coinvolgente. Potrai non solo apprendere le basi dell’interpretazione onirica, ma anche mettere in pratica le tue nuove competenze condividendo e analizzando i sogni dei partecipanti. Non perdere questa occasione di crescita personale e scoperta interiore!

Sessione di onirologia -Bore (PR) Sabato 28 Giugno 2025 Sessione di onirologia di primo livello. L'evento comprende una prima parte introduttiva sulla teoria e la pratica dell'interpretazione dei sogni, e una seconda parte esperienziale in cui i partecipanti saranno invitati a raccontare e ad.

Corso di interpretazione dei sogni a Bore - L'evento comprende una prima parte introduttiva sulla teoria e la pratica dell'interpretazione dei sogn ...

