Corruzione | nell' inchiesta anche la gestione dei minori stranieri

L'inchiesta che coinvolge l'ex assessore Sergio Gambino rivela un inquietante mosaico di corruzione e gestione opaca dei minori stranieri a Genova. Favori, affidamenti pilotati e rivelazioni riservate emergono come tasselli di un sistema colluso che mina la trasparenza e la tutela dei più vulnerabili. Dietro le quinte di questa rete si nascondono interessi poco chiari, sollevando dubbi e chiedendo urgentemente chiarimenti sulla vera natura dell’accoglienza.

Favori, affidamenti pilotati e rivelazioni riservate. Dietro l'indagine che ha travolto l'ex assessore comunale Sergio Gambino si snoda una rete di rapporti che ruota attorno alla gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a Genova. La struttura di via Rolla 16B e i.

