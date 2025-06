Corriere dello Sport – Roma Massara sarà il nuovo direttore sportivo | a breve la firma

Il ritorno di Frederic Massara alla Roma si fa sempre più concreto, con la firma attesa tra oggi e domani. Dopo una risoluzione sorprendente con Ghisolfi, i Friedkin puntano deciso su di lui per rafforzare il progetto giallorosso. Mentre Federico Balzaretti ricopre temporaneamente il ruolo di direttore, l’operazione sembra quasi conclusa: il futuro della Roma si scrive con un nome che promette grandi novità.

2025-06-18 10:15:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del CdS: Il ritorno di Frederic Massara alla Roma è sempre più vicino. Dopo la risoluzione contrattuale con Ghisolfi è questo il nome balzato da subito in pole position e la firma dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Per il momento l'incarico è stato conferito ad interim a Federico Balzaretti, ma dovrebbe durare poco. I Friedkin hanno scelto Massara su indicazione di Ranieri. Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi. È un ritorno per il dirigente che nella Roma ha già lavorato per due volte, come vice di Sabatini e per un periodo anche come capo, con Pallotta prima e dopo Monchi.