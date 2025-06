Corriere dello Sport – domani le visite mediche e la firma sul contratto

Edin Dzeko è tornato a Roma con entusiasmo e determinazione. Dopo il suo arrivo, domani mattina svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, prontissimo a iniziare questa nuova avventura. Successivamente, si recherà a Firenze per firmare il contratto con la Fiorentina, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. L’attesa ora si concentra sulla conferma ufficiale di questa operazione che promette grandi emozioni per i tifosi viola.

2025-06-18 20:37:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del Corriere: Edin Dzeko è sbarcato stasera a Roma e ha messo subito le cose in chiaro: "Sono molto felice di essere tornato". Domani mattina, molto presto, l'attaccante svolgerà a Villa Stuart le visite mediche, dopodiché raggiungerà Firenze dove, nel pomeriggio, firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina per una stagione a 1,8 milioni di euro con opzione di rinnovo automatico per quella successiva al raggiungimento di un preciso numero di presenze e gol. Dzeko, la Fiorentina sarà la sua terza squadra in Italia .

