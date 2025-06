Corriere dello Sport | Darwin Núñez il Napoli fa sul serio | contatti in corso il giocatore apre

Il mercato si infiamma e il nome di Darwin Núñez torna prepotentemente alla ribalta: il Napoli fa sul serio, con contatti sempre più intensi tra l’entourage dell’attaccante uruguaiano e il club azzurro. Dopo settimane di supposizioni, la possibilità di vederlo indossare la maglia partenopea prende forma concreta. Seguiamo da vicino questa trattativa che potrebbe rivoluzionare il prossimo campionato italiano, rendendo il futuro del talentuoso attaccante più incerto che mai.

"> Il futuro di Darwin Núñez sembra sempre più lontano da Liverpool e sempre più vicino all’Italia. Dopo settimane di riflessioni e indiscrezioni, è il Corriere dello Sport a riportare gli sviluppi più concreti: secondo quanto riferito da Davide Palliggiano, i contatti tra l’entourage dell’attaccante uruguaiano e il Napoli proseguono senza sosta. Dopo una stagione deludente ad Anfield, chiusa con appena un gol nelle ultime 20 presenze, il Liverpool ha aperto alla cessione. E lo stesso giocatore ha fatto sapere di essere pronto ad ascoltare nuove proposte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Darwin Núñez, il Napoli fa sul serio: contatti in corso, il giocatore apre”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - darwin - núñez

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

NUÑEZ NEL MIRINO DEL NAPOLI: È LUI IL 9 PER CONTE? "Darwin Núñez è in risalita: forza fisica straripante e qualità. È una forza della natura" – Corriere dello Sport. Il Napoli continua la ricerca dell’attaccante ideale per il progetto di Antonio Conte. Scartat Vai su Facebook

Liverpool want a fee of €60m for Darwin Nunez and there is interest from Napoli and Milan. [Corriere dello Sport] Vai su X