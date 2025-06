Corriere dello Sport – Bologna sempre Fazzini Ma c’è da battere Lazio e Fiorentina

L’estate si anima di grandi novità nel mondo del calcio italiano! La questione Fabbian, al centro di discussioni appassionate tra tifosi e addetti ai lavori, si avvicina a una svolta decisiva. Entro il 1° luglio, l’Inter ha l’opportunità di riscattare il talentuoso centrocampista del Bologna, ma il tempo stringe e le strategie si fanno sempre più intriganti. La sfida tra club e ambizioni personali si fa più accesa che mai...

2025-06-17 09:37:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: BOLOGNA – Martedì 1 luglio, entro quella data l’Inter potrà riscattare Giovanni Fabbian versando nelle casse del Bologna, come concordato nei giorni dell’accordo biennale, 12 milioni di euro, altrimenti questo centrocampista-trequartista di Padova, classe ‘2003, non si muoverà da Casteldebole. Facendo felice lo stesso Vincenzo Italiano, che nell’ultimo spezzone di annata lo ha quasi sempre preferito a Tommaso Pobega, non potendo disporre di Jens Odgaard, il titolare della cattedra alle spalle di Santiago Castro o di Thijs Dallinga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Bologna, sempre Fazzini. Ma c’è da battere Lazio e Fiorentina

In questa notizia si parla di: bologna - corriere - sport - fazzini

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Bologna, sorpresa Baggio” - Titoloni in prima pagina del Corriere dello Sport: oggi, martedì 13 maggio 2025, grande sorpresa per i tifosi rossoneri con il clamoroso ritorno di Roberto Baggio al Milan.

#Bologna, sempre #Fazzini. Ma c’è da battere #Lazio e #Fiorentina Vai su X

Incredibile il PSG segna subito il secondo gol Doué trova il gol del raddoppio, decisiva la deviazione di Dimarco ? #Corrieredellosport #PsgInter Vai su Facebook

Bologna, sempre Fazzini. Ma c’è da battere Lazio e Fiorentina; Cor Sport – Bologna, c’è sempre Fazzini; Il Bologna punta Fazzini sul quale ci sono già gli occhi della Fiorentina.

Cor Sport – Bologna, c’è sempre Fazzini - Nel caso in cui l'Inter dovesse esercitare la clausola per Fabbian, il Bologna non si farà trovare impreparato: sono già tre le alternative possibili, come riporta anche il Corriere dello Sport ... Segnala msn.com

Calciomercato Bologna, occhi puntati su Fazzini. Tutto dipenderà da una trattativa molto delicata - Calciomercato Bologna, Fazzini in cima alla lista, ma occhio alla concorrenza e i possibili piani B della squadra rossoblu. Secondo calcionews24.com