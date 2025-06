Correggio la droga nascosta vicino all' obitorio

Correggio, 18 giugno 2025 – Un ritrovamento che desta preoccupazione: i carabinieri della caserma locale hanno scoperto un panetto di hashish nascosto vicino all’obitorio dell’ospedale San Sebastiano. L’intervento è scaturito dalle segnalazioni di cittadini attenti e vigili, che avevano notato strani movimenti nella zona. La scoperta rafforza l’importanza della collaborazione tra comunità e forze dell’ordine nel contrasto alla droga e nella tutela della sicurezza pubblica.

Correggio (Reggio Emilia), 18 giugno 2025 – La droga era nascosta nei pressi della camera mortuaria dell’ ospedale di Correggio. E’ al San Sebastiano, infatti, che i carabinieri della locale caserma hanno rinvenuto un panetto di hashish tra le recinzione e la siepe della struttura sanitaria. Il rinvenimento è avvenuto grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano notato movimenti sospetti di giovani nella zona. Giunti in via Mandriolo Superiore, gli uomini dell’Arma hanno trovato la droga tra i rovi, in un punto defilato ma facilmente accessibile, a due passi dalla camera mortuaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it