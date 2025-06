Corpus domini a Caltagirone per le vie del centro sfila il corteo storico

Il cuore di Caltagirone batte più forte il 19 giugno, quando le vie del centro si riempiono di colori, musica e tradizione per la solenne processione del Corpus Domini. Il corteo storico, accompagnato dal corteo del senato cittadino e dalla banda "Luigi Sturzo", attraverserà le strade della città, celebrando con devozione e entusiasmo questa antica festività. Un’occasione unica per immergersi nelle radici culturali e spirituali di Caltagirone, rendendo questa giornata indimenticabile per tutta la comunità.

Il corteo del senato cittadino di insieme alle autorità cittadine la banda dell'associazione musicale "Luigi Sturzo" prenderà parte alla processione in programma il 19 giugno in occasione della "Solennità del Corpus Domini". La processione si snoderà dalla cattedrale, dopo la messa presieduta dal.

Tradizionalmente presente nelle principali ricorrenze civili e religiose, il corteo del Senato cittadino accompagnerà anche le autorità cittadine e la banda musicale Luigi Sturzo Vai su Facebook

