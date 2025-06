Corona rischia grosso | dopo le parole su Francesca Fagnani ora potrebbe finire in tribunale!

Fabrizio Corona si trova nuovamente sotto i riflettori, questa volta per le sue dichiarazioni infuocate su Francesca Fagnani e Belve Crime. Le sue parole hanno scatenato una vera e propria tempesta mediatica, con il rischio che possa finire in tribunale. La situazione si fa intricata: cosa riserverà il futuro per l’ex re dei paparazzi? La vicenda promette di aprire nuovi capitoli di una storia già ricca di colpi di scena.

Non c'è pace per Fabrizio Corona, che ancora una volta si ritrova al centro di una bufera mediatica e legale. A far esplodere la polemica, questa volta, sono state le sue dichiarazioni su Belve Crime, il nuovo spin-off del celebre programma condotto da Francesca Fagnani. L'ex re dei paparazzi ha puntato il dito contro la giornalista e contro la società di produzione Fremantle, accusandoli pubblicamente di aver pagato Massimo Bossetti – condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio – per la sua partecipazione alla trasmissione. La replica, però, non si è fatta attendere e potrebbe avere conseguenze molto serie.

