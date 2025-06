Corea del Nord-Russia Kim Jong-un riceve Shoigu

In un gesto che segna una nuova alleanza, la Corea del Nord invierà migliaia di operai edili, militari e sminatori in Russia per sostenere i lavori di ricostruzione nella regione di Kursk. L'incontro tra Kim Jong Un e Sergei Shoigu a Pyongyang sottolinea l’intensificarsi della cooperazione tra le due nazioni, aprendo scenari di geopolitica inaspettati. Ma cosa cela realmente questa collaborazione strategica?

La Corea del Nord invierà migliaia di operai edili militari e sminatori in Russia per supportare i lavori di ricostruzione nella regione di Kursk. È un ulteriore passo della crescente cooperazione tra Pyongyang e Mosca. A conclusione di una visita di un giorno a Pyongyang, il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu ha dichiarato che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha deciso di inviare 1.000 genieri per bonificare la regione di Kursk e 5.000 operai edili militari per ripristinare le infrastrutture locali. La Corea del Nord ha già fornito migliaia di truppe da combattimento e un’enorme quantità di armi convenzionali per sostenere la guerra della Russia contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Nord-Russia, Kim Jong-un riceve Shoigu

