cordenons minaccia il figlio con un coltello e poi lo usa come scudo umano mentre picchia i poliziotti

Una drammatica scena di violenza scuote Cordenons: un uomo colombiano, minacciando il proprio figlio con un coltello, si arma di un'arma bianca e la utilizza come scudo umano durante un tentativo di aggressione ai poliziotti. Due minori vengono messi in salvo grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Un episodio che evidenzia l'importanza di intervenire prontamente per proteggere le vittime e garantire la sicurezza pubblica.

