Coppa del Mondo di canottaggio | La follia degli affitti da capogiro

Se la passione per il canottaggio si accende a Varese, attenzione alle tariffe da capogiro! Con l’arrivo di oltre 600 atleti, staff e tifosi, le strutture ricettive hanno alzato i prezzi, trasformando un soggiorno in un’esperienza da veri collezionisti di emozioni… e di denaro. La follia degli affitti alle stelle ha scatenato reazioni contrastanti tra chi sogna di vivere questa tappa storica della Coppa del Mondo di canottaggio.

Prezzi alle stelle per dormire a Varese nei giorni della tappa di Coppa del mondo di canottaggio. Con l’arrivo in città di oltre 600 atleti con i relativi staff tecnici al seguito, a cui si sono aggiunti anche numerosi tifosi arrivati dall’Italia e dall’estero, le strutture ricettive del territorio si sono presto riempite. E così c’è chi ha deciso di proporre delle tariffe decisamente maggiorate per chi voleva trascorrere qualche giorno a Varese la scorsa settimana. È il caso di un appartamento presente su uno dei principali portali online che proponeva in un annuncio una camera da letto in centro città al costo di 600 euro a notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it