Controllo stradale dei carabinieri in auto dosi di cocaina | denunciato un 23enne

Un normale pomeriggio di controllo si trasforma in un episodio di cronaca quando i carabinieri di Oderzo, durante un blitz, scoprono una dose di cocaina nascosta nel veicolo di un 23enne albanese. La scena si conclude con la denuncia e l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, sottolineando come ogni controllo possa diventare il primo passo per combattere il fenomeno delle sostanze stupefacenti. Un esempio di come la presenza delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza della comunità .

Lunedì scorso, 16 giugno, i carabinieri della Tenenza di Oderzo hanno denunciato un 23enne di origini albanesi, residente nel territorio opitergino, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato nel pomeriggio lungo la Strada.

