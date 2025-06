Controlli gratuiti e consigli sul benessere al mercato settimanale | torna il Banco della Salute

Venerdì 20 giugno, il Banco della Salute torna al mercato settimanale di Mercato Saraceno, offrendo controlli gratuiti e preziosi consigli sul benessere. Le infermiere di Famiglie e Comunità, insieme agli operatori del Servizio di Igiene Pubblica del distretto Valle Savio, saranno in Piazza Mazzini per supportare i cittadini nella cura della propria salute. Un’occasione imperdibile per prendersi cura di sé con competenza e attenzione.

Venerdì 20 giugno al mercato settimanale di Mercato Saraceno torna il Banco della Salute: le Infermiere di Famiglie e Comunità insieme agli operatori del Servizio di Igiene Pubblica del distretto Valle Savio saranno in Piazza Mazzini, a disposizione dei cittadini, per fornire consigli su salute.

