Controlli alla Fiera di Catania | sequestrati 1.600 kg di tonno rosso e multe per oltre 28 mila euro

Un blitz coordinato tra Capitaneria, Polizia Locale e ASP ha portato alla scoperta di 1600 kg di tonno rosso sequestrati e sanzioni per oltre 28 mila euro nel cuore di Catania. L’operazione, svolta durante controlli mirati nel mercato storico di Piazza Carlo Alberto, evidenzia l’impegno delle autorità nella tutela della legalità e della sostenibilità . Scopriamo i dettagli di questa importante azione di vigilanza e protezione del patrimonio ittico locale.

Operazione congiunta tra Capitaneria, Polizia Locale e ASP. Catania, 18 giugno 2025 – Un'importante operazione di controllo e vigilanza nell'area del mercato storico di Piazza Carlo Alberto è stata condotta dall' 11° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Catania, in collaborazione con la Polizia Locale e il personale dell' ASP. L'intervento ha avuto l'obiettivo di contrastare attività irregolari legate alla vendita di prodotto ittico illegale e non conforme alle normative sanitarie e di tracciabilità . Sequestrati 1.600 kg di tonno rosso non tracciabile.

