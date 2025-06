Controlli a tappeto in centro | sequestrati 100 chili di alimenti irregolari e denunciate 5 persone

Nel cuore della città, le forze dell’ordine non mollano e intensificano i controlli per tutelare la salute pubblica. Recenti ispezioni hanno portato al sequestro di oltre 100 chili di alimenti irregolari e alla denuncia di cinque persone, evidenziando l’impegno costante nel garantire sicurezza e qualità nei nostri negozi e sulle strade. La vigilanza continua: la tutela dei cittadini è una priorità assoluta.

Non si abbassa la guardia sulle strade e nei negozi del centro: la polizia locale, insieme al servizio di igiene degli alimenti dell'Asp, ha avviato un'intensa attività di verifica per garantire la sicurezza dei cittadini e la qualità dei prodotti alimentari. Nei recenti controlli, in due.

