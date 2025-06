Contro l' inquinamento da mozziconi in arrivo mille raccoglitori tascabili gratuiti

una delle principali cause di degrado ambientale nelle nostre città. Per contrastare questa problematica, arriveranno nei bar mille raccoglitori tascabili gratuiti, pronti a trasformare ogni cittadino in un custode dell’ambiente. Con iniziative come questa, possiamo tutti contribuire a un futuro più pulito e sostenibile, perché ogni piccolo gesto conta e insieme possiamo fare la differenza.

In arrivo nei bar mille porta-mozziconi tascabili gratuiti per i cittadini. Ogni giorno milioni di mozziconi di sigaretta finiscono a terra: piccoli, quasi invisibili, ma con effetti ambientali devastanti. Non sono semplici rifiuti: sono plastica, tossine, inquinamento.

