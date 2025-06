Contro le stelle del Real le stelle dell' Al Hilal | Inzaghi con Milinkovic Koulibaly Cancelo e

Una sfida di fuoco tra le stelle del Real e dell'Al Hilal si prepara a infiammare il mondiale per club, con Inzaghi che schiera un mix di ex Serie A come Milinkovic, Koulibaly e Cancelo. Tanti volti noti, tra cui due vecchi obiettivi di mercato della Roma, pronti a sfidare i blancos. E il bomber Mitrovic, protagonista, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera affrontando gli spagnoli di alta levatura.

L'ex tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa di vigilia della sfida al Real Madrid, ha spiegato così la scelta dell'Al Hilal: "L'anno scorso, Jorge Jesus era l'allenatore dell'Al Hilal, e la squadra aveva giocatori eccelle

